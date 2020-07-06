Россия вошла в топ-10 европейских стран, привлекающих инвесторов

Москва, 6 июля. Россия вошла в топ-10 стран, привлекающих европейских инвесторов, по итогам 2019 года. Об этом говорится в исследовании «Инвестиционная привлекательности стран Европы. Россия, 2019», которое ежегодно проводит международная консалтинговая компания EY.

Россия оказалась на девятой строчке рейтинга, а лидером по количеству прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на территории РФ стала Германия.

«На территории России в 2019 году зарубежные инвесторы вложили средства в 191 проект. Этот показатель позволил России сохранить девятое место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран», — подчеркнули исследователи.

На первой строчке списка оказалась Франция — в прошлом году на долю страны пришлось 1197 новых проектов, что на 17% превышает показатели 2018 года. В первую тройку европейских стран, привлекающих инвесторов, попали Великобритания и Германия. Также в топ-10 оказались Испания, Бельгия, Нидерланды, Польша и Ирландия. На десятое место аналитики поставили Турцию.

Что касается стран, инвестирующих средства в проекты на территории РФ, то, помимо Германии, чаще всего в 2019 году деньги вкладывали Китай, Франция и США.

Ранее источник ФАН сообщил, что Госдума приняла во втором чтении закон о венчурном финансировании государственного капитала.