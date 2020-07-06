Около 20 человек пострадали при падении дерева в США

Бойсе, 6 июля. Девятнадцать человек пострадали после того, как ураган повалил дерево на гараж в штате Мэриленд в США. Один из травмированных находится в критическом состоянии.

По данным экстренных служб населенного пункта Пасадена, где произошло ЧП, во время падения дерева в гараже находились свыше двух десятков человек. Шесть пострадавших не смогли самостоятельно выбраться из-под обломков сооружения, извлекать их пришлось пожарным.

Среди пострадавших — двое детей. Пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще один в критическом. Остальные 13 пострадавших получили неопасные травмы. Все пострадавшие доставлены в больницы города. Местные СМИ сообщают, что компания отмечала день рождения и спряталась в гараже от урагана.

«Это был очень короткий шторм. Все произошло очень быстро», — рассказал U.S.News представитель департамента пожарной охраны округа Энн Арундел Расс Дэвис.

Он добавил, что район, где случилось происшествие, находится в лесистой местности.