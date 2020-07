Около 20 человек пострадали при падении дерева в США

Бойсе, 6 июля. Девятнадцать человек пострадали после того, как ураган повалил дерево на гараж в штате Мэриленд в США. Один из травмированных находится в критическом состоянии.

По данным экстренных служб населенного пункта Пасадена, где произошло ЧП, во время падения дерева в гараже находились свыше двух десятков человек. Шесть пострадавших не смогли самостоятельно выбраться из-под обломков сооружения, извлекать их пришлось пожарным.

Среди пострадавших — двое детей. Пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще один в критическом. Остальные 13 пострадавших получили неопасные травмы. Все пострадавшие доставлены в больницы города. Местные СМИ сообщают, что компания отмечала день рождения и спряталась в гараже от урагана.

Он добавил, что район, где случилось происшествие, находится в лесистой местности.

Structural Collapse | #Pasadena | 8300 blk Dunn Road | large tree fell on a detached garage occupied by 20+ people | 6 trapped on arrival | all extricated within 45 minutes pic.twitter.com/jZQgqtcl4O