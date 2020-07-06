Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой» и «хуторянской элитой»

Киев, 6 июля. Киевский политолог Андрей Головачев назвал «кидалой» и «типичным представителем хуторянской элиты» президента Украины Владимира Зеленского. Мнением эксперт поделился в статье для одного из украинских изданий.

По словам Головачева, вся политическая элита Украины, включая всех президентов страны, — это «суть элита с хуторянским менталитетом». Политолог заявил, что ему многие приводили Зеленского в качестве примера «президента с новым, современным менталитетом». Но, по мнению Головачева, это не так.

«Но это полное недоразумение! Или полное непонимание того, ЧТО означает крестьянская ментальность. Это в первую очередь склонность ко лжи. Человек с крестьянским — не аристократическим — менталитетом легко лжет и не испытывает при этом никаких угрызений совести. Говоря современным языком, это кидала», — пишет Головачев.

По мнению политолога, Зеленский считает ложь нормой поведения, перенося в сферу международной политики свои «крестьянские замашки». Так поступали все предшественники действующего президента Украины, считает специалист.

Головачев напомнил «недавний кейс», когда Зеленский, подписав меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) гарантировал независимость работы Национального банка Украины (НБУ)

«МВФ это был принципиальный пункт, без которого он не соглашался возобновлять кредитование Украины. А через две недели Зеленский вызывает председателя НБУ (Якова. — Прим. ФАН) Смолия и предлагает ему валить из НБУ», — отметил Головачев.

Эксперт подчеркнул, что на Украине европейские реформы невозможны пока «крестьянскую культуру» не сменит «буржуазная мораль». Однако последние 15 лет в стране идет лишь «имитация реформирования».

По мнению Головачева, попытки западных стран внедрить в «вотчинную» Украину свои властные институты силой обречены на провал. Запад уже осознал это и «вполне готов сбросить Украину с баланса», однако он не знает, как это сделать не потеряв лицо, заключает политолог.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что радикальная речь президента Украины Владимира Зеленского перед моряками может сделать украинского лидера нерукопожатным в Европе.