Два самолета столкнулись в США, есть погибшие

Бойсе, 6 июля. Два легкомоторных самолета столкнулись в американском штате Айдахо, в результате чего погибли восемь человек.

Трагедия произошла над озером Кер-д'Ален. После столкновения оба самолета рухнули в воду, обнаружить их удалось с помощью гидролокатора на глубине 38 метров. Также известно, что среди жертв авиакатастрофы есть дети.

В полиции считают, что все восемь пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, погибли. Из воды извлечены тела двоих из них. Достать обломки удастся в понедельник или во вторник.