Королева в новом образе «помолодела» на несколько лет

Москва, 6 июля. Певица Наташа Королева порадовала поклонников фотографией в пестром наряде с зонтом в образе сказочной няни Мэри Поппинс. Снимком звезда поделилась в соцсети Instagram.

Фотография пришлась по душе практически всем подписчикам. Многие поклонники отметили, что звезда будто помолодела на несколько лет. Одна из подписчиц заявила, что 47-летняя исполнительница выглядит «как девочка».

Коллега Королевой по эстрадному цеху певица Валерия написала, что звезде очень идет челка. С этим согласились многие подписчики Королевой.

«Очень красивая, глаз не отвести...», «Наташенька, прекрасно выглядишь, как девочка! Так держать!», «Мне кажется, с такой прической на Ани Лорак похожа», «Просто куколка», — писали поклонники.

Нашлись подписчики, которые не узнали Королеву, отмечая, что на фото звезда не похожа на себя. Кое-кто не смог поверить, что звезда поделилась фото без обработки.

«Что-то не то с фото, или с фотошопом перебор, или виниры не по размеру, или все вместе», — предположила одна из комментаторов.

На момент публикации заметки фотография собрала более 71,5 тысячи лайокв.

Ранее дизайнер одежды Аника Керимова прокомментировала новый образ певицы Наташи Королевой в розовом платье. По словам стилиста, наряд, который звезда называет «платьем девственности», очень подходит певице.