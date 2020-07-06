ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

Москва, 6 июля. ВОЗ выразила заинтересованность российской вакциной от коронавируса. Об этом сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

«Мы в курсе, что проводятся испытания авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине», — заявила Сваминатан РИА Новости.

Она выразила надежду, что Россия также заинтересована в сотрудничестве.

Испытания уже прошла вакцина, разработанная центром «Вектор». Еще одну вакцину создал НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ. В настоящее время проводится ее тестирование на добровольцах.