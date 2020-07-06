От коронавируса в мире скончались почти 534 тыс. человек

Москва, 6 июля. От вызываемого коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 заболевания COVID-19 в мире скончались 533 780 человек. Такие данные на утро 6 июля приводит Университет Джонса Хопкинса (США).

В мире отмечено более 11,4 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лидером по числу заразившихся и погибших остаются США. В стране зафиксировано почти 2,9 млн случаев заражения и почти 130 тыс. летальных исходов. В Бразилии заразились 1,6 млн человека, почти 65 тыс. погибли, в Великобритании отмечено почти 287 тыс. случаев заражения и более 44 тыс. погибших.

В России зафиксировано 680 283 случая COVID-19, от заболевания умерли 10 145 человек.

Ранее оперативный штаб сообщил, что в Москве за сутки скончались 22 пациента с коронавирусом, общее количество умерших от COVID-19 в столице достигло 3975 человек.