Литвинова подчеркнула недостатки фигуры, надев комбинезон

Москва, 6 июля. Актрису Ренату Литвинову раскритиковали за фотографию в алом комбинезоне с анималистичным принтом от Balenciaga. Фото 53-летняя звезда сериала «Граница. Таежный роман» опубликовала в соцсети Instagram.

Литвинова удивила поклонников необычным образом: актриса предстала в специфичном красном комбинезоне от Balenciaga с воротником-стоечкой. Помимо цвета и принта в виде шкуры тигра в глаза подписчиков бросились вшитые в брючины костюма сапоги, которые слились с комбинезоном в единое целое.

«Может ли костюм отразить твою сущность?», — задалась артистка вопросом в подписи к фотографии.

Поклонники Литвиновой разошлись во мнениях. По мнению некоторых подписчиков, обычно стройная звезда, надев комбинезон, подчеркнула недостатки фигуры. Ее бедра стали пышнее, а на спине собрались «морщинки». Некоторые наблюдатели не стеснялись в выражениях.

«Без обид… шеи нет… ножки… толстенькие... нелепо именно здесь… я вами восхищаюсь, но фото ужасно», «Этот костюм совсем не про вас», «Креветка», — критиковали фото поклонники.

Другие подписчики пришли в восторг от нового образа артистки.

«А Рената-то знает толк в эпатаже», «Судя по выбору цвета, сущность просто адская», «Соблазнительная кошечка», — писали очарованные поклонники.

Ранее Литвинова поделилась с поклонниками в Instagram секретом «вечной молодости». На кадрах звезда в маске и меховой шапке стоит в специальном аппарате. По ее словам, температура внутри достигает минус 140 градусов по Цельсию.