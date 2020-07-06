Личным тренером Собчак стал «Мистер Вселенная»

Москва, 6 июля. Телеведущая и блогер Ксения Собчак наняла «Мистера Вселенная» Сергея Романова личным тренером. Об этом звезда сообщила на своей страничке в соцсети Instagram.

Собчак опубликовала фотографию с обладателем титула «Мистер Вселенная». В комментарии журналистка отметила, что активно занималась спортом во время пандемии, работая над своей физической формой. Она рассказала, что познакомилась с Романовым во время эпидемии и решила на себе протестировать знания Романова в биохакинге.

«Во время пандемии я не убегала от спорта — скорее наоборот. Я активно занималась здоровьем. И удивительно, что именно в это скудное на знакомства время я встретила Сергея Романова — обладателя титула «Мистер Вселенная», большого специалиста в области спорта и биохакинга», — подчеркнула Собчак.

Телеведущая призналась, что хочет изменить как физическую форму, так и образ жизни. Собчак начала трудиться над собственным долголетием и собирается продолжать работу над собой.

Подписчики порадовались за звезду. Многие отмечали, что с таким тренером, как «Мистер Вселенная» Собчак можно не бояться старости. Некоторые попросили телеведущую держать их в курсе занятий.

Ранее Собчак перепела «Нотр-Дам де Пари», рассказав о последних скандальных событиях из своей жизни. Журналистка представила композицию после скандальной драки в Среднеуральском монастыре, где светскую львицу избили, а ее оператору сломали руку. Звезда в наряде в стиле власяницы и с веригами рассказывает о сломанном носе, конфликте в монастыре и обвинениях в расизме.