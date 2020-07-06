ПФР начислит некоторым россиянам 12 тысяч рублей сверх пенсий

Москва, 6 июля. Отдельные категории российских пенсионеров получат дополнительные выплаты сверх пенсий. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Новая выплата придет пенсионерам в июле, письма о доплате пенсионных накоплений от ПФР будут приходить в течение месяца. В пенсионном фонде уточнили, что рассчитывать на доплату могут участники программы пенсионных накоплений.

«Доплата производится пенсионерам, если после получения в 2019 году единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений на их накопительный счет поступил инвестиционный доход, платежи в рамках Программы государственного софинансирования пенсии либо иные суммы. Заявления для этого не требуется», — цитирует собеседника из ПФР PRIMPRESS.

По словам специалистов, размер доплаты у каждого пенсионера будет индивидуальным. В среднем он составит 12,7 тыс. рублей. Средства выплатят в течение месяца.

Ранее в Пенсионном фонде России напомнили о 25-процентной надбавке к фиксированной выплате к страховой пенсии по старости или по инвалидности для сельских жителей. Для ее получения необходимо наличие не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживание на селе и отсутствие оплачиваемой работы.

В прошлом году прибавка к пенсии сельских пенсионеров составляла 1,3 тыс. рублей в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, — 667 рублей. С 1 января текущего года прибавка к пенсии по старости выросла до 1,4 тыс. рублей в месяц, а выплата к пенсии по инвалидности — до 705 рублей в месяц.