Британия вводит собственные санкции против России после выхода из ЕС

Москва, 6 июля. Великобритания введет собственные (после выхода из Евросоюза) санкции в отношении российских граждан из «списка Магнитского». Об этом со ссылкой на главу МИД Великобритании Доминика Рааба сообщает Financial Times.

Британия введет свои санкции в понедельник, 6 июля. В черный список включат россиян, причастных, по мнению британской стороны, к смерти юриста Сергея Магнитского. Санкции вступят в силу немедленно, отмечает издание.

Предположительно в черный список также войдут подозреваемые в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи граждане Саудовской Аравии.

Попавшим под санкции запретят въезжать на территорию Великобритании, их счета в британских банках заморозят.

Ранее Рааб заявлял, что власти Великобритании задействуют «поправку Магнитского» к закону о санкциях после выхода из состава Европейского союза.