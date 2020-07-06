Предприятия и НКО получат субсидии на профилактику COVID-19

Москва, 6 июля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий на профилактику коронавирусной инфекции для бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Подать заявку на выплату можно будет через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа. Претендовать на субсидию могут организации, которые не имеют недоимок по налогам и страховым взносам более трех тысяч рублей и не проходят процедуру ликвидации или банкротства.

На субсидии могут рассчитывать предприятия, ведущие бизнес бытовых услуг, гостеприимства, общественного питания, дополнительного образования и спорта, а также социально ориентированные некоммерческие организации (НКО). Будет выплачиваться 15 тысяч рублей на первоначальные расходы. Кроме того, организации смогут получить по 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника по численности на май 2020 года.

Получить субсидию смогут порядка 500 тысяч малых и средних компаний и социально ориентированных НКО. Правительство уже выделило на дополнительные выплаты 20 миллиардов рублей. Помощь смогут получить компании, в которых работают порядка 1,8 миллиона человек.

«Необходимость дополнительных выплат обусловлена требованиями Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции. Так, работающие напрямую с клиентами предприятия должны обеспечить персонал масками и перчатками, организовать измерение температуры и принять меры для соблюдения социальной дистанции», - говорится в сообщении кабмина.

Ранее Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому занятые в борьбе с COVID-19 медики смогут получить до 60 тыс. рублей. Согласно документу, дополнительные выплаты получат сотрудники соцучреждений разного ранга. Размер выплаты будет определяться исходя из следующих факторов: уровня квалификации, должности и степени взаимодействия сотрудника с коронавирусными пациентами.