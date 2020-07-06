Подсчитан уровень бедности в России

Москва, 6 июля. Доля живущих за чертой бедности (имели доходы ниже прожиточного минимума) россиян в 2019 году в среднем по России превысила 12%, в 11 регионах страны показатель оказался выше 20%.

В прошлом году доходы ниже прожиточного минимума имели 12,3% россиян (почти 18 млн человек), в 2018 году показатель составлял 12,9%. Наименьшая доля бедных россиян в современной истории страны была зафиксирована в 2012 году. Тогда показатель составил 10,8% (15,5 млн человек).

При этом разница в уровне медианных и средних среднедушевых доходов у «бедных» и «богатых» регионов составляет около трех — четырех раз, подсчитали специалисты. Поэтому в различных регионах проблема бедности и материальной обеспеченности ощущается по-разному, сообщает РИА Новости со ссылкой на проведенное по заказу агентства исследование РИА Рейтинг. Минимальной доля живущих за чертой бедности россиян оказалась в Ямало-Ненецком округе (5,6%), максимальной — в Тыве (порядка 35%).

Эксперты также подготовили рейтинг регионов по доходам населения, основным показателем в котором стало отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения (медиана – уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в субъекте РФ в 2019 году.

Дополнительными показателями стали доли населения за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума в регионе) и за чертой крайней бедности (доходы ниже половины прожиточного минимума). Средний уровень соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в России составил 1,65. Значения меньше среднероссийского уровня получились у 65 регионов, выше среднего по стране — у 20 субъектов федерации.

В топ регионов по уровню материального благополучия вошли дальневосточные регионы, сообщает портал Deita.ru. На Чукотке отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 2,27, в Магаданской области — 2,26, на Сахалине — 2,22.

Единственным регионом, где медианные доходы более чем в три раза превысили стоимость фиксированного набора товаров, оказался ЯНАО, сообщает Ura.ru.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что задача снижения уровня бедности в России в два раза к 2024 году является достижимой.