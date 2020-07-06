ПФР назвал обязательное условие получения пенсий и социальных выплат с 1 октября

Москва, 6 июля. С 1 октября 2020 года завершится переход на обязательное использование карт российской платежной системы «Мир» для перечисления пенсий, пособий на детей и других соцвыплат. Обязательное условие получения пенсий и социальных выплат со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР) назвали СМИ.

Перечисление соцвыплат на карты Visa и MasterCard должны были запретить к 1 июля, но срок перехода на российскую платежную систему продлили до 1 октября из-за распространения коронавируса.

«Тем пенсионерам, которые используют карты иных платежных систем, следует до этого времени перейти на карту «Мир». Это требование касается только людей, получающих пенсии и прочие социальные выплаты на счета банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa). Оно не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляют почтой. Для них с 1 октября ничего не изменится», — приводит сообщение Пенсионного фонда Life.

Замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова напомнила, что «Мир» имеет принципиальное преимущество. В отличие от держателей банковских зарубежных платежных систем, держателям карт «Мир» не угрожают санкции иностранных государств. Поэтому с платежами внутри страны никаких проблем возникнуть не может, отмечает эксперт.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил повысить пенсию некоторым сотрудникам Министерства внутренних дел РФ. Перерасчет начислений военных составит 3% и пройдет в октябре.

Изменения также произойдут в должностных окладах и окладах по специальным званиям людей, которые проходят службу в войсках национальной гвардии и имеют специальные звания полиции. Прибавку получат сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, противопожарной службы и таможенных органов.