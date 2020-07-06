Украина хочет вернуть Крым и готовится к боям с Россией

Киев, 6 июля. Военно-морские силы Украины готовятся к боям с Россией за Крым. Об этом сообщает одесское издание «Думская» со ссылкой на командующего боевым флотом контр-адмирала Алексея Неижпапу.

Неижпапа предрек многочисленные потери среди военнослужащих и гражданского населения. Военный также ожидает «атаку российской армии» на Херсонскую область.

«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — пригрозил Неижпапа.

В 2014 году жители Крыма отказались подчиняться киевским властям, пришедшим в результате государственного переворота. На полуострове прошел референдум. Подавляющее большинство избирателей высказались за воссоединение с Россией. Волеизъявление прошло при высочайшей явке.

Киевские власти до сих пор не признают результаты референдума и называют Крым своей «оккупированной» территорией. При этом Украина организовала полуострову водную блокаду. В связи с этим заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская обратилась в ООН.

«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует заявление Поклонской газета «Известия».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу в День военно-морских сил Украины. Политик заявил, что не простит сдачу Крыма.

Президент России Владимир Путин и МИД РФ неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт и не является предметом торга.