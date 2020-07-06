Журналисты выяснили, во сколько обойдется отдых в пятизвездочных отелях Крыма и Кубани

Симферополь, 6 июля. Отдых в Крыму и на Кубани в пятизвездочных отелях в 2020 году сопоставим по стоимости с двухкомнатной квартирой в Москве. К такому выводу пришли журналисты Business FM, изучив данные туроператоров.

Например, 20 ночей в пятизвездочном севастопольском отеле Aquamarine Resort & Spa обойдутся гостям в 497 000 рублей. К августу ожидается снижение цены до отметки 179 000 рублей. Цена проживания в пятизвездочном отеле Mriya Resort & Spa в Ялте – 640 тысяч рублей. Однако свободных мест уже нет.

Исполнительный директор компании «Интурист» Сергей Толчин отмечает, что цена на отдых в России и на зарубежных курортах существенно не отличается.

«Если брать именно пятерки-лакшери, которых у нас немного в России, то поехать на неделю — это всегда стоило и у нас в стране, и за рубежом 300–400 тысяч рублей на двоих взрослых с ребенком», — сказал Толчин.

Он добавил, что на ценообразование существенно влияет фактор пандемии коронавируса. У россиян нет возможности отдыхать за границей.

Ранее газета «Известия» сообщала о вероятном подорожании отдыха в России летом 2020 года. Издание отмечает, что COVID-19 нанес болезненный удар по туристической отрасли в стране.