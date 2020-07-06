Военный эксперт объяснил США опасность отказа от российских ракетных двигателей

Москва, 6 июля. Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, почему США опасно отказываться от российских ракетных двигателей РД-180.

Евсеев отметил, что Москва была готова к такому шагу Вашингтона. По его словам, президент США Дональд Трамп стремиться к максимальному замещению продукции из России, Европы и Китая. Эксперт высоко оценил потенциал американских разработок. Однако на первый план выходит вопрос безопасности.

«По политическим обстоятельствам на эту на самом деле важную деталь могут закрыть глаза, но именно ресурс определяет срок службы, вероятность отказа двигателя», — сказал специалист.

Он добавил, что ненадежный двигатель может стать причиной трагических последствий, в том числе гибели экипажа. Евсеев подчеркнул, что американское ракетостроение ошибочно считать полностью независимым от России.

Ранее в 18-й эскадрилье контроля космического пространства ВВС США сообщили о взрыве российского разгонного блока «Фрегат-СБ». Об этом сообщала RT.

«18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что разрушение бака «Фрегат» произошло 8 мая между 4:02 и 5:51», — гласит публикация в Twitter.

Также стало известно, что американский туроператор заключил договоры на полеты в космос в 2021 году.