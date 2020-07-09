حصاد أخبار ليبيا ،8 يوليو: قدم عضو في البرلمان الليبي خارطة طريق للتغلب على الأزمة ، وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني يعتقل معارضين من داعش

ليبيا ، 8 يوليو. بينما يقيم مجلس النواب اتصالات دولية ويبدأ خارطة طريق لإخراج البلد من الأزمة تقوم اشتباكات داخلية في حكومة الوفاق الوطني بين مسلحي الحكومة الغربية والعصابات المسيطر عليها.

نائب ليبي يقدم خارطة طريق للتغلب على الأزمة

قدم النائب في طبرق محمد العباني مبادرة للتغلب على الأزمة الليبية ، بما في ذلك "خارطة طريق" تحت رعاية مجلس النواب. وتستند مبادرة البرلماني بمجلس النواب إلى إنشاء الجمعية التشريعية الليبية التي ستعمل على وضع مشروع لحل الأزمة الليبية على أرض الواقع ، مع "خارطة طريق" للمرحلة الانتقالية والوصول إلى السلطة الدائمة.

يجب ألا يستمر عمل المجلس التشريعي أكثر من 45 يومًا ، اعتبارًا من اليوم الأول للاجتماع. وبحسب اقتراح العباني ، فإن هيكلية السلطة ستضم 160 ممثلاً من مختلف أطراف النزاع في ليبيا. وهؤلاء الـ 160 شخصا يشكلون 11 لجنة تقنية.

تركيا تستخدم الهجوم على قاعدة الوطية الجوية لتبرير الهجوم على ليبيا

قال الخبير العسكري بوريس روزين: "إن هذه الخطوة هي تبرير خطوة عدوانية أخرى من جانب أنقرة". وأشار إلى أن الأتراك تكبدوا خسائر كبيرة ، وفقدوا إمكانية الوصول إلى حقول النفط الليبية. وفي هذه الحالة ، يحتاجون إلى سبب يمكن أن يبرر هجوما آخر وتعبئة قوات على أراضي دولة أخرى ذات سيادة لا علاقة لأنقرة بها في الواقع.

قال روزين: "إنني اتوقع (ضربة انتقامية) على إحدى قواعد الجيش الوطني الليبي".

شارك منشئ قناة تيليغرام Astra Militarum رأي زميله وواصل رأيه:

"أجرؤ على الافتراض بموضوعية أكبر, سوف تلحق الضربة بقاعدة الجفرة ، ومن المحتمل أن يبدأ ذلك هجومًا جديدًا من قبل مسلحي حكومة الوفاق الوطني على سرت".

احتجز وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني معارضين من داعش في ليبيا

أعلن وزير الداخلية لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي ، فتحي باشاغى ، عن اعتقال أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية (منظمة إرهابية ومحظورة في الاتحاد الروسي) في منطقة أبو قرين ومدينة الزاوية.

يلاحظ أن رئيس وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني يعارض بشدة مسلحين داعش ليس بسبب النوايا الحسنة لمحاربة الإرهاب الدولي ، ولكن لأنهم يخضعون لمنافسه السياسي.

تحدث حفتر في حفل تخرج ضباط الجيش الوطني الليبي عن الخطر الذي تواجهه ليبيا

تقوم تركيا بشن توسعا همجيا ضد ليبيا ، وتحل مشاكلها الاقتصادية على حساب ثروات الشعب الليبي. وقد ذكرلنا ذلك القائد العام خليفة حفتر في حفل تخرج ضباط الجيش الوطني الليبي.

وقال حفتر: إن ليبيا تواجه خطرًا وشيكًا يهدد حاضرها ومستقبلها. تركيا تسعى إلى توسع بربري ضد ليبيا ، وتنشئ مقر عمليات وترسل ضباطها ومرتزقتها وأسلحتها لمحاربة الجيش الوطني الليبي ، وتواصل حل مشاكلها الاقتصادية على حساب ثروة الشعب الليبي.