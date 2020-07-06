Стало известно состояние сбежавшей от насильников 16-летней россиянки

Москва, 6 июля. 16-летняя россиянка, сбежавшая из квартиры, где ее удерживали и подвергали насилию, госпитализирована в одну из больниц Москвы. Об этом сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

Она уточнила, что планирует встретиться с ребенком, как только врачи дадут на это разрешение. Ярославская добавила, что девушка получает всю необходимую помощь, в том числе и психологическую.

Ранее стало известно, что 16-летней девушке удалось сбежать из квартиры с группой насильников. Она обратилась за помощью в ближайшую клинику. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

3 июля суд приговорил к пожизненному заключению убийцу и насильника из Иваново. Злоумышленник убил и изнасиловал четырех женщин, передает газета «Известия».