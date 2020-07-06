Индия опередила Россию по числу заражений COVID-19

Нью-Дели, 6 июля. Индия опередила Россию по числу заболевших коронавирусом. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на министерство здравоохранения Индии.

По числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19 республика уступает лишь Бразилии и Соединенным Штатам. На протяжении минувших суток в Индии COVID-19 заразились 24 850 человек. С начала пандемии зафиксировано более 19 тысяч летальных исходов.

Ранее стало известно, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире достигло 11 миллионов. Зафиксировано более 528 тысяч летальных исходов.

Также сообщалось, что группа ученых обратилась в ВОЗ с просьбой признать возможность передачи коронавируса воздушно-капельным путем. В ВОЗ до последнего времени считали такую возможность неподтвержденной.

«В последние пару месяцев мы несколько раз утверждали, что считаем воздушно-капельную передачу возможной, но определенно не подтвержденной убедительными или даже ясными доказательствами. По этому вопросу идут серьезные споры», — цитирует специалиста ВОЗ газета «Известия».

В Москве на протяжении суток скончались 22 пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Общее число летальных исходов достигло отметки 3975.