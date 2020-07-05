Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия и Алеппо

Дамаск, 5 июля. Боевики запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»1 обстреляли поселения в провинциях Латакия и Алеппо Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксировано три обстрела населенного пункта Эль-Аси, один обстрел населенного пункта Бшарфа в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Бала, один обстрел населенного пункта Урум-эс-Сугра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — уточнил глава ЦПВС.

Щербицкий добавил, что военная полиция РФ продолжила патрулирование в провинциях Ракка и Алеппо. Продолжает патрулирование и армейская авиация.

Накануне сообщалось об обстрелах боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб в Сирии. Об этом писала RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.