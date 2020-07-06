Ученый из Оксфорда раскрыл происхождение коронавируса

Оксфорд, 6 июля. Ученый Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон собрал свидетельства того, что коронавирус появился не в Азии и не в декабре прошлого года, а гораздо раньше.

Старший научный сотрудник опроверг теорию о том, что коронавирус якобы был создан в китайской лаборатории. Джефферсон объяснил, что вирус мог появиться задолго до начала пандемии, но находился в спящем состоянии и стал активен из-за определенного сочетания природных факторов, пишет The Daily Telegraph.

Ученый привел доказательства того, что новый коронавирус впервые был зафиксирован не в Китае — на прошлой неделе испанские эпидемиологи сообщили об обнаружен SARS-CoV-2 в Барселоне еще в марте 2019 года. А вспышка заболеваемости в китайском Ухане была зафиксирована только в декабре прошлого года. Кроме того, следы коронавируса обнаружили в сточных водах в Милане и Турине, а также в Бразилии и других местах на планете.

«Я думаю, что вирус уже был здесь, и под «здесь» я понимаю «везде». Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды», — считает исследователь.

Джефферсон подчеркнул, что возбудители инфекций не приходят ниоткуда. Они могут активироваться из-за повышения плотности населения или изменения условий окружающей среды. Ученый считает, что вирус может передаваться не только непосредственно от человека к человеку, но и, например, через сточные воды.