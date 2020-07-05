Число заражений COVID-19 в мире достигло 11 миллионов, скончались 528 тысяч пациентов 

Москва, 5 июля. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире достигло 11 миллионов. Скончались более 528 тысяч пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

ВОЗ уточняет, что больше всего заражений зафиксировано в Северной и Южной Америке. На долю этих регионов приходится почти половина от общего числа выявленных случаев.

На протяжении минувших суток зафиксировано более 203 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 5195 пациентов.

В последний день 2019 года власти Китая уведомили ВОЗ о вспышке нового вида коронавируса. Болезнь быстро вышла за пределы Поднебесной. Весной 2020 года ВОЗ объявила пандемию.

В рамках борьбы с коронавирусом власти России ввели ряд ограничительных мер. В частности, международное пассажирское сообщение было остановлено почти полностью. Кафе, бары, рестораны, кинотеатры и многие другие учреждения были закрыты на карантин.

Ранее группа ученых обратилась к ВОЗ с просьбой признать возможность передачи коронавируса воздушно-капельным путем. Всемирная организация до сих пор не считала такую возможность доказанной.