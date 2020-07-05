Москва, 5 июля. Около 240 ученых из 32 стран требуют от ВОЗ признать, что коронавирус передается по воздуху. Исследователи подчеркивают, что мельчайшие частицы в воздухе являются существенным фактором распространения COVID-19.

Как сообщает The New York Times, ученые настаивают, что вирус распространяется посредством задерживающихся в помещениях частиц воздуха. Всемирная организация здравоохранения в свою очередь придерживается мнения, что основной причиной заражения являются крупные капли, выделяющиеся из дыхательных путей.

«В последние пару месяцев мы несколько раз утверждали, что считаем воздушно-капельную передачу возможной, но определенно не подтвержденной убедительными или даже ясными доказательствами. По этому вопросу идут серьезные споры», — заявляет технический руководитель по инфекционному контролю ВОЗ Бенедетта Аллегранци.

Обращение 239 ученых к ВОЗ может быть опубликовано в научном журнале. Если значимость передачи коронавируса по воздуху будет подтверждена, для снижения распространения инфекции могут быть введены новые ограничительные меры, в частности — обязательное ношение масок в помещениях при соблюдении дистанции, использование ультрафиолетовых ламп и специальные маски для медработников.

По данным ВОЗ на 5 июля, число заражений коронавирусом в мире составляет 11 млн, более 528 тысяч заболевших умерли.