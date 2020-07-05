Путин дал оценку поправкам к Конституции России

Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин оценил одобренные на референдуме поправки к Конституции РФ.

По словам российского лидера, все редакции Основного Закона Советского Союза содержали «мины замедленного действия». В частности, республики имели право на самоопределение. Путин отметил, что такой подход отвечал представлениям Владимира Ленина.

«Исходило это все из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза, по сути-то, шла речь о восстановлении исторической России в ее прежних границах, вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из нее», — сказал глава государства.

Путин подверг критике и монопольное право на власть Коммунистической партии СССР. Президент РФ полагает, что современная Россия не должна повторять подобных ошибок. Глава государства также отметил значение новых положений закона о государственном суверенитете.

«Не было ничего подобного, а это должно быть», — заключил Путин.

Ранее политолог рассказал об изменении курса ЕС по отношению к России после поправок в Конституцию РФ.