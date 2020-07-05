Погребинский уточнил слова Бородая о вхождении Донбасса в РФ

Москва, 5 июля. Политолог Михаил Погребинский прокомментировал заявление политика ЛДНР о возможности вхождения Донбасса в состав России.

Заявление бывшего премьер-министра ДНР Александра Бородая о возможности уже в скором времени вхождения ЛДНР в состав России вызвало широкий резонанс в украинских СМИ. Так, на перспективу подобного развития событий было обращено пристальное внимание в эфире телеканала «360», где политологу Михаилу Погребинскому пришлось уточнить слова Бородая о вхождении Донбасса в РФ, поскольку они «де-факто они уже являются частью России — а станут таковой и де-юре», в процессе чего «прошедшее в Донбассе голосование по поправкам в Конституцию РФ является «очень важным шагом».

Украинский политолог указал на то, что в реальности прямой связи между прошедшим голосование и высказыванием Бородая нет. Однако подтверждение вероятности реализации подобного сценария развития событий можно найти в словах президента РФ Владимира Путина, который ранее отмечал, что «что республика, вошедшая в состав СССР и получившая «в свой багаж огромное количество российских земель», могла выйти из состава Союза не «с чем пришла», а забрав «подарки от русского народа».

«Это может выглядеть как некое представление Путина о справедливом разрешении кризиса в отношениях с республиками», — отметил Погребинский, указывая на то, что именно данное положение дел могло послужить поводом для подобного высказывания Бородая о скором возвращении исконно российских территорий в состав РФ: «Ушли — значит, верните наше».

Ранее координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин указал на ключевое условие реинтеграции ЛДНР.