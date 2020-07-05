Жители села в Мордовии добиваются ремонта единственной дороги

Саранск, 5 июля. Из-за дождливой погоды дорога в одном из сел Мордовии превратилась в болото. В населенный пункт не могут проехать даже экстренные службы.

Единственную автомобильную дорогу в село Пянгелей Чамзинского района Республики Мордовия с весны просят отремонтировать местные жители. Дорога была разрушена крупногабаритной техникой, которая возила удобрения на расположенные поблизости сельскохозяйственные поля. Дорожное полотно не выдержало такого количества тяжело нагруженных машин.

Состояние дороги было таким плохим, что, по словам жителей села, к ним не могли добраться скорая помощь и рейсовый автобус. Даже внедорожники не решались проезжать к селу. Ситуация стала настолько критической, что селяне обратились к главе республики с просьбой о ремонте дороги. После этого собственник сельхозугодий все-таки принялся за восстановление трассы, но сделал это с помощью глины. Несколько дождливых дней превратили дорогу в настоящее болото, и проехать по ней стало невозможно.

Жители села попросили помощи и у Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия. Общественники в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ» сразу же обратились в районную администрацию и министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

В Минстрое активистам ответили, что подрядная организация «МАПО-ТРАНС» уже провела работы по засыпке разрушенных участков грунтом. Чиновники уверены, что проезд до села теперь обеспечен. Кроме того, в ведомстве пообещали, что дорога будет приведена в нормативное состояние, когда ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» подготовит проектную документацию и определит стоимость работ.