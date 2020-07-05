Милонов считает, что РФ заставила Запад задуматься о сохранении традиционной семьи

Москва, 5 июля. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов назвал безумием легализацию однополых браков и партнерств. По его мнению, взгляды России о сохранении традиционной семьи подхватят и другие европейские страны.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил о планах запретить на законодательном уровне однополым парам усыновлять детей. Он трубет закрепить в конституции эту норму, считая, что она позволит обеспечить безопасность детей.

Милонов считает, что Россия задает тон всей Европе в сфере защиты традиционных семейных ценностей на государственной уровне. Россия стала единственной в Европе страной из западного мира, которая «не поддержала гонку безумия, связанную с легализацией однополых браков, партнерств», указал парламентарий.

По мнению политика, Россия заставила многие западные государства одуматься и пересмотреть свои взгляды. Милонов уверен, что тренд на сохранение семьи как союза между мужчиной и женщиной будет подхвачен и другими европейскими государствами.