София Ротару показала особняк за миллион долларов

Киев, 5 июля. Певица София Ротару показала свой дорогой дом под Киевом. Она опубликовала фото на странице в Instagram.

Летний отдых Ротару проходит не на заграничных курортах, а на родине. Артистка проводит время в элитном пригороде Киева. Здесь находится поселок Пятихатки.

Именно на территории этого поселка стоит ее трехэтажный дом с деревянной верандой. Его стоимость превышает миллион долларов.

Поклонникам никак не удавалось увидеть особняк Ротару, потому что он спрятан за огромным бетонным забором. На участке артистки также находится домик для гостей.

Оба здания утопают в цветах, дорожки отделаны камнем. Рядом с домиком для гостей разбит небольшой сад.

София Ротару родилась в Черновицкой области на Украине. Она получила популярность во время СССР, много гастролировала по стране.

После 1991 года Ротару стала выступать в России и на Украине. Но чаще артистку приглашают на российское телевидение.