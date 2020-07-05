Песня не попадающей в ноты Собчак о драке в монастыре взорвала Интернет

Москва, 5 июля. Телеведущая Ксения Собчак перепела «Нотр-Дам де Пари», рассказав о последних скандальных событиях из своей жизни.
Журналистка представила на суд людской композицию после скандальной драки в Среднеуральском монастыре, где светскую львицу избили, а ее оператору сломали руку. Звезда в наряде в стиле власяницы и с веригами рассказывает о сломанном носе, конфликте в монастыре и обвинениях в расизме.
«Нос сломан и болит, но мне все мало,
Я вновь его сую куда попало.
Но даже в храме, где со свечей течет елей,
Мне божьи люди понавешали люлей», — поет жена режиссера Константина Богомолова.
Творение Собчак взорвало Интернет. Многие фолловеры хохочут, отмечая самоиронию светской львицы. Но нашлись и те, кому нецензурная лексика 38-летней журналистки пришлась не по нраву. Да и за непопадание в ноты звезда получила от своих поклонников.
«Нота «ля» даже удивленно вздрогнула, когда в нее нечаянно попали», — пошутила chorty_cho.
«Ксю! Ты супер! Ирония к себе — это и есть совершенство! Твои мозги и харизма — бесценный дар! Да ты сама все знаешь!» — восхитилась телеведущей ok.sa.na.s.
«И слишком много мата», — указала n.a.t.a.lya.
«Это просто огонь! Ксения, я очень вами восхищаюсь!» — призналась lenkam87k.