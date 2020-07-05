Диетолог предупредил об опасном свойстве клубники

Москва, 5 июля. Внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян назвал клубнику бесполезной ягодой, потому что она является серьезным аллергеном.

Польза для здоровья от клубники сомнительна, считают эксперты. По словам Тутельяна, эта ягода чаще других вызывает аллергию, поэтому опасна для здоровья.

После употребления клубники у человека могут опухнуть губы, язык, веки и даже горло. Нередко происходит покраснение кожи или появляется сыпь.

Такая реакция встречается примерно у 3% населения. В клубнике содержатся белковые компоненты, которые являются антигенами для организма человека.

Кроме того, клубника бедна на питательные вещества. В ней есть клетчатка и витамин С, но получить эти вещества можно, употребляя в пищу более безопасные ягоды.

К примеру диетолог Евгений Арзамасцев предлагает есть жимолость. В ней есть кальций, фосфор, магний, тот же витамин С. Жимолость укрепляет иммунитет и помогает организму справляться с воспалением.

Ранее теледоктор Александр Мясников назвал брокколи самым полезным овощем. Он считает, что этот вид капусты нужно регулярно употреблять в пищу.