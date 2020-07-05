Публицист Шахназаров послал матом «ценности» Запада, пропагандирующие однополые отношения

Москва, 5 июля. Писатель и публицист Михаил Шахназаров послал матом западные «ценности», которые активно навязывают миру представители американской и европейской леволиберальных элит.

Он поддержал акцию «Наша страна — наши ценности» православного движения «Сорок Сороков», активисты которого ранее вытерли ноги о радужный флаг, являющийся символом ЛГБТ-сообщества, у стен американского посольства в Москве.

«Моя позиция строго отрицательная. Нефиг вам здесь делать, ребята. И если вы будете насаждать эти «ценности», закончится это все для вас очень и очень плохо. Потому что Россия — православная страна», — сказал публицист, используя при этом нецензурную лексику.

Шахназаров добавил, что в современном мире представителей ЛГБТ-сообщества давно никто не ущемляет.

«Сорок Сороков», в свою очередь, поблагодарило Шахназарова «за поддержку и за правильные слова». По словам активистов, «такие удары пропускать нельзя».

В июне посольство США в Москве вывесило на фасаде здания большое радужное полотно. Диппредставительство объяснило размещение флага сексуальных меньшинств тем, что первый летний месяц является «месяцем гордости», и дипломаты таким образом праздновали тот факт, что каждый человек заслуживает жизни «в мире без ненависти, предрассудков и преследований».

Депутат Госдумы Виталий Милонов в связи с этим обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить действия американского посольства на нарушение российского законодательства.