Киев, 5 июля. Украинские чиновники собираются провести на деньги европейских союзников опасный экономический эксперимент, который может закончиться экономической гибелью страны.

Вскоре Киев лишится доходов от угля, начало чему будет положено в результате одобренного в Берлине «эксперимента», по итогам которого многие украинские семьи лишатся своих доходов. На данное положение дел было обращено внимание в материале информационного портала «Украина.ру» со ссылкой на портал UA.News. Заявление по этому вопросу сделала и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец. По ее словам, энергетическую гибель страны уже успела одобрить канцлер Германии Ангела Меркель.

«Договоренности с Германией уже достигнуты: ФРГ поможет ликвидировать шахты, был даже телефонный разговор с Ангелой Меркель об этом», — пишет издание.

Буславец продемонстрировала осознание Киевом того факта, что в результате определения моногородов для проведения такого «эксперимента» многие жители страны окажутся без средства к существованию:

«У нас есть почти 65 моногородов, в которых только шахта является тем предприятием, на котором могут работать люди. Как правило, это один работающий человек, который кормит всю семью».

Источником было отмечено, что до этого сообщалось о готовности Европейского союза оказать Киеву помощь в закрытии угольных шахт Украины. В настоящее же время становится очевидно, что украинские власти уже готовятся перейти от слов к делу и окончательно лишат свою страну одного из надежных источников дохода, а также важного фактора ее энергетической безопасности.

Ранее факт приобретения Киевом газа из Луизианы послужил поводом для сравнения Украины с колонией США.