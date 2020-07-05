Бубонная чума добралась до Китая

Пекин, 5 июня. Третий уровень опасности из-за бубонной чумы объявлен в Китае. Заболевание выявили у жителя автономного района Внутренняя Монголия. Мужчина находится в больнице города Баян-Нур.

Заболевший работает пастухом. О подтверждении у него этого диагноза сообщает Telegram-канал RT. Как сообщалось ранее, вспышка бубонной чумы в граничащей с Россией Западной Монголии была зафиксирована в начале июля.

В больницу попали 27-летний мужчина и женщина. Возраст пациентки не уточнялся. Известно, что ее состояние оценивается как критическое. Уже после заболевания с женщиной прямо контактировали 60 человек и еще почти 400 — косвенно. Оба заболевших употребили в пищу сырое мясо сурка. Это стало причиной заражения.

По данным ВОЗ, бубонная чума может убить взрослого человека меньше чем за сутки, если ему вовремя не окажут медицинскую помощь.

Доктор медицинских наук, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН рассказал, что хорошо знает район, где произошла вспышка —он захватывает Кош-Агачский район Алтая на территории РФ, район Баян-Улгий в Западной Монголии, а с третьей стороны еще примыкает часть Казахстана. Специалист подчеркнул, что России это заболевание не угрожает, потому что в Кош-Агачском районе каждый год проводятся плановые противочумные прививки.