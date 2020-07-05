Прилучный на отдыхе в Крыму познакомил детей с новой возлюбленной

Москва, 5 июля. Актера Павла Прилучного заметили на отдыхе со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Вместе с ним были его дети — Тимофей и Мия.

Главный «мажор» страны никак не стал комментировать информацию о своих отношениях с Карпович. В Instagram он публиковал фото только с детьми. Прилучный катался с семилетним Тимом и четырехлетней Мией на яхте и встречал закат на фоне южной природы России.

Поклонники строят догадки, насколько серьезны отношения актера с Карпович, если он даже познакомил ее с детьми на отдыхе в Крыму. СМИ пишут, что после расставания с Агатой Муцениеце актеру трудно быть одному. А 34-летняя Карпович давно мечтает стать мамой.

Ранее сообщалось, что Муценице проводит время в санатории в Московской области. Она опубликовала фото с «новым мужчиной», а потом оказалось, что это был манекен в футболке. Поклонники подбадривают Муцениеце, они считают, что в этой истории она стала жертвой.

Актриса неоднократно показывалась заплаканной в прямом эфире в Instagram и рассказывала, как Прилучный поднимает на ее руку и пугает детей. Она обвиняла мужа в раздражительности и неспособности контролировать свои эмоции.