Роструд рассказал, положена ли при увольнении компенсация за работу в выходные

Москва, 5 июля. Денежная компенсация не выплачивается сотрудникам при увольнении за неиспользованные дни отдыха, положенные ему за работу в выходные или праздничные дни. Об этом пишет журнал «Главная книга».

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в повышенном размере. При этом сотрудник может вместо повышенной оплаты взять день отдыха.

«Роструд разъяснил, что раз дни отдыха, предоставленные за работу в выходные, но не использованные до увольнения, не оплачиваются, компенсация за такие неиспользованные отгулы при увольнении не выплачивается», — говорится в материале.

Еще один немаловажный вопрос касается надбавок для тех, кто взял в нагрузку к своим прямым обязанностям часть функционала коллег. Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на чиновников, прибавка к зарплате может быть любой, никакие жесткие рамки тут не предусмотрены. Важно только закрепить эту прибавку дополнительным соглашением к трудовому договору.

Ранее Роструд разъяснил россиянам систему начисления зарплаты за работу 1 июля — в день голосования по поправкам в Конституцию России. В ведомстве отметили, что работа в день голосования будет оплачиваться как работа в выходной. Кроме того, за работу в день голосования можно будет получить отгул. Правда, в этом случае работа в день голосования будет оплачиваться в стандартном размере, а день отдыха оплате не подлежит.