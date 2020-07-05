Зеленский намекнул Турчинову на расплату за сдачу Крыма

По случаю Дня Военно-морских сил президент Украины Владимир Зеленский отправился в Одесскую область. Местные жители устроили главе государства не самый теплый прием. Активно протестовала «Партия Шария». Ее участники подвергаются открытым и жестоким избиениям радикалов из «Национального корпуса». Боевики действуют вполне открыто, размещают на Facebook анонсы карательных акций, угрожают неприятелям убийствами, а затем приводят угрозы в исполнение.

Благо правоохранители молча наблюдают за беспределом. Никак не реагирует на ситуацию и Зеленский. В Одессе и Южном молодые люди тщетно пытались добиться реакции президента. Они вышли на акции с плакатами «За что нас убивают?» и «Где реакция?». Оба вопроса остались открытыми. Владимир Александрович не поощрил протестующих своим вниманием.

Но действия соратников Анатолия Шария нельзя назвать совсем уж безрезультатными. Судя по видеозаписям, глава Украины и местные чиновники отчетливо слышали неприятные для них лозунги. Пытались даже включить интершум, но и эта мера не возымела эффекта. Атмосфера праздника явно пострадала.

Зеленского защитили и от остальных одесситов. По случаю визита первого лица силовики разогнали отдыхавших на пляже горожан. Парад военно-морских сил по случаю визита президента смотрелся откровенно жалко. А фоном ему послужил танкер Delfi, по иронии судьбы прибитый к волнорезу пляжа «Дельфин» в ноябре прошлого года.

Одесситы уже привыкли к новой достопримечательности, народная тропа к ней не зарастает по сей день. Изначально озвучивались амбициозные планы поднять судно, но сделать этого пока не удалось. Мероприятие не дешевое и опасное. Впрочем, еще не вечер.

«Воздух, относящийся к числу самых загрязненных в Украине, вода, в которой кишечная палочка и попросту говно из разваливающейся канализации сочетаются с нефтепродуктами с Delfi, крики активистов «Партии Шария», требующих от тебя ответов на неприятные вопросы, люди, которые еще год назад тебя обожали, а теперь ненавидят, и от которых ты вынужден прятаться то на катере, то за высоким забором, то в охраняемой зоне порта…» — описал обстановку одесского визита Зеленского журналист Юрий Ткачев.

В своем обращении к украинским морякам глава государства помянул события шестилетней давности, когда Украина по итогам государственного переворота лишилась Крыма. Зеленский сделал грозное заявление в отношении политиков, не сумевших удержать полуостров.

«Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас отнял Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому», — сказал глава Украины.

Это заявление, очевидно, адресовано Александру Турчинову. После свержения законной власти в 2014 году «кровавый пастор» присвоил себе должность исполняющего обязанности президента Украины. Именно он как «верховный главнокомандующий» должен был отдать приказ на «оборону» Крыма. Если уж киевские власти называют воссоединение Крыма с Россией «аннексией», Турчинов — первый кандидат на скамью подсудимых.

Странно, но никак вопросов к этому деятелю украинские правоохранительные органы не имели и не имеют. В годы каденции Петра Порошенко Турчинов занимал самые высокие государственные должности. Побывал исполняющим обязанности президента, а также секретарем СНБО.

После победы Зеленского Александр Валентинович перешел на оппозиционную работу. И кажется, взялся за старое. Издание «Страна» не исключает, что «кровавый пастор» готовит новый Майдан. В самое ближайшее время Зеленский может попробовать себя в роли Виктора Федоровича. На данный момент Турчинов возглавляет избирательный штаб Порошенко. Вероятнее всего, полномочия политика отнюдь не ограничатся избирательной кампанией.

Известный украинский политолог Вадим Карасев назвал Турчинова «слишком крупной фигурой» для уровня местных выборов. По всей вероятности, уже осенью Порошенко и его приспешники будут расшатывать улицу.

«Турчинов идет к Порошенко для подготовки к большому проекту по смене власти в стране через организацию уличных протестов осенью», — признался «Стране» источник в окружении президента Украины.

Весьма вероятно, что именно новые жизненные планы Турчинова заставили Зеленского вспомнить о крымских событиях, сделать «предупредительный выстрел» в воздух. Но вряд ли прозрачный намек президента произвел на бывшего секретаря СНБО мало-мальски серьезное впечатление. За год у власти он не раз доказывал свою полную неспособность решать мало-мальски серьезные задачи.

Заявление в Одессе нельзя назвать по-настоящему жестким. Формулировка «Никогда не простим» вовсе не означает уголовную ответственность и тюремные сроки для тех, кого не простили. Петр Алексеевич не даст соврать.