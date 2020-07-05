Доктор Мясников развеял мифы о пользе лесных грибов

Москва, 5 июля. Врач и телеведущий Александр Мясников развеял мифы о пользе лесных грибов. По его словам, их польза сильно переоценена, и вместе с ними в организм могут попадать различные вредные вещества.

Мясников признался, что к собственному удивлению обнаружил о грибах много нового. Он объяснил, что всю жизнь ходил на «тихую охоту» и «очень долго верил, что это ценный пищевой продукт». Изучить больше информации о грибах его заставила одна мысль.

«Пока не задумался — а почему нигде в мире лесные грибы практически не собирают, а предпочитают выращивать шампиньоны? Стал про них читать и понял, что почти все про грибы у нас — очередной миф!» — написал доктор в своем Instagram.

По словам телеведущего, белков в грибах лишь 3%, но и они усваиваются плохо из-за высокого содержания хитина, который, в свою очередь, оказывает не самое полезное действие в организме человека

«Слово «хитин» ничего не напоминает?! Правильно — из хитина состоят тельца насекомых, их покров, он делает их твердыми и является для них скелетом и защитой. Тараканы, жучки, паучки… Их ножки, панцири… И вот грибы. Поэтому белки тут если и есть, то проходят транзитом через наш желудочно-кишечный тракт вместе с непереваривающимся хитином», — пояснил врач.

Мясников отметил, что грибы не обладают уникальной пользой и в плане содержания витаминов. Как и в любых овощах, витамины в них есть, но они погибают в процессе термической обработки, а сырыми грибы не едят.

Кроме того, вместе с грибами человек съедает все вредное, что накопилось в почве, в которой они росли, в том числе соли тяжелых металлов. Медик пояснил, что именно из-за способности грибов впитывать содержимое окружающей среды их выращивают искусственно, поскольку в этом случае можно контролировать ее состав.

Свой пост Мясников завершил упоминанием о сливочном масле, которое многие любят использовать при приготовлении грибов, чем тоже не делают продукт полезнее.