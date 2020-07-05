В ПФР рассказали, на каких условиях могут уходить на пенсию врачи, учителя и артисты

Москва, 5 июля. Педагоги, врачи, артисты балета, цирковые гимнасты, оперные певцы и представители некоторых других профессий могут выйти на пенсию досрочно, напомнили в Пенсионном фонде России.

В ПФР указали на то, что у таких работников пенсия назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет (специального стажа), но при этом за ними сохраняется право выйти на пенсию досрочно. Минимально необходимый спецстаж для назначения пенсии при этом не увеличивается и в зависимости от конкретной профессии, как и раньше, составляет от 25 до 30 лет.

При этом, в фонде обратили внимание, что начиная с минувшего года выход на пенсию работников перечисленных профессий определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста.

Таким образом, назначение пенсии врачам, учителям и артистам постепенно переносится с момента выработки спецстажа. При этом они могут продолжать работать после приобретения необходимой выслуги лет либо прекратить работу.

В качестве примера в ПФР привели ситуацию сельского врача. Для выхода на пенсию независимо от возраста и пола ему требуется 25 лет выслуги в учреждениях здравоохранения.

Если он выработает нужный стаж в сентябре 2021 года, то пенсию ему назначат согласно общеустановленному переходному периоду по повышению пенсионного возраста – через 3 года, то есть в сентябре 2024-го.