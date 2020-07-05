Экс-сотрудник СБУ раскрыл шокирующую правду о тратах Киевом денег Запада

Киев, 5 июля. Бывший сотрудник украинских спецслужб Василий Прозоров раскрыл шокирующую правду о тратах Киевом западных денег. По его словам, Киев на деньги Запада проводит информационные операции против него.

Прозоров в эфире YouTube-канала PolitWera рассказал одну из тайн Украины. Информационные операции Киева в отношении Запада делятся, по его словам, на два направления. К первым относятся материалы о создании позитивного имиджа Украины в глазах Запада, ко вторым — очернение РФ и республик Донбасса. Кроме того, по словам эксперта, украинская сторона тратит средства на вбросы фейков в пространства западных государств, чтобы обелить режим в Киеве и продолжать получать денежную поддержку.

«Для достижения целей в рамках этих двух направлений в рамках информационных операций, не гнушались любыми способами от мягкой дипломатии до откровенной дезинформации, создания фейков, и того, что мы называем специальными информационными операциями или акциями», — сказал экс-сотрудник центрального аппарата СБУ.

Он пояснил, что Запад выделяет Украине деньги на развитие силовых структур, в том числе подразделений информационно-психологических операций. Таким образом, Запад фактически оплачивал пропаганду против самого себя.