Китайский блогер поразился купанию «воинственных русских» в 70-градусный мороз

Пекин, 5 июля. Китайцы до глубины души поражены «воинственными русскими», которые способны купаться при 70-градусных морозах. Об этом рассказал пользователь китайской платформы Sina и объяснил, почему такое возможно.

По его словам, впечатление жителей КНР о россиянах, об их «воинственности», основывается на стойкости к морозам. Китайцам кажется, что экстремально низкие температуры русским нипочем.

«Многие китайские туристы едут в Россию укутанными сверху донизу, а некоторые россияне при этом ходят в шортах, и это действительно удивляет», — пишет блогер.

Наиболее сильное впечатление на китайцев, по словам автора, производит поведение русских в одном из «полюсов холода» — якутском селе Оймякон, где температура может опускаться до 70 градусов ниже нуля. Блогер назвал морозы в тех местах ужасающими.

«Однако, к удивлению многих туристов, при такой экстремально низкой температуре русские еще умудряются купаться!» — удивился он.

При этом автор пояснил, что русские — «тоже люди», и температура в минус 70 градусов не может их не пугать, а купаться при таких холодах они могут в особой воде.

В Оймяконе есть место, где вода не замерзает даже зимой, хотя все вокруг покрывается толстым слоем льда. Блогер уточнил, что там находится горячий источник, а само название села означает «незамерзающая вода». Именно поэтому русские не боятся замерзнуть во время ныряний, раскрыл секрет автор.