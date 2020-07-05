Зеленского и его жену уличили в уклонении от уплаты налогов

Киев, 5 июля. Украинского президента Владимира Зеленского и его супругу Елену уличили в уклонении от уплаты налогов. На принадлежащем экс-главе Украины Петру Порошенко «5 канале» вышел проект журналистского расследования.

В опубликованном на YouTube ролике финансист Наталья Лютикова утверждает, что 11 зарегистрированных на Украине компаний, которые принадлежали ранее семье Зеленского, не выплачивали налоги в полном объеме после начала гражданской войны в 2014 году.

По ее словам, во всех компаниях в 2014 году резко снизилось число сотрудников. Эксперт полагает, что руководство фирм полностью перевело штат «в тень», и никакие налоги с зарплат работников не попадали в бюджет Украины.

Владимир Арьев, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность», глава которой Порошенко, подал специальный депутатский запрос в Государственную фискальную службу для изучения информации о бывших компаниях четы Зеленских.

«Можно совершенно четко утверждать, что пока Украина воевала, Зеленский и компании, которые принадлежат его семье, занимались оптимизацией налогов. Потому что подавляющее большинство компаний содержат в графе «Уплаченный налог на прибыль» за определенный год очень красноречивые нули», — сказал украинский парламентарий.