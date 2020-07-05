Геращенко заявила, что Киев должен «простить» Меркель поддержку «Северного потока — 2»

Берлин, 5 июня. Киев должен простить канцлеру ФРГ Ангеле Меркель поддержку «Северного потока — 2», заявила экс-вице-спикер Рады, депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко

Она напомнила, что Меркель, прежде всего, немецкий лидер, поэтому она работает на национальные интересы Германии. В этом, как подчеркнула Геращенко, все украинские политики должны брать с нее пример.

«Но я еще раз хочу напомнить, что ее роль в том, что до сих пор продолжаются антироссийские санкции, является неимоверно большой», – добавила депутат.

Как сообщалось ранее, 1 июля Меркель заявила, что Германия считает нужным реализовать «Северный поток — 2». Она указала на то, что экстерриториальные санкции, которыми угрожают Штаты, «не соответствуют пониманию вопросов права», которое есть в Берлине.

Канцлер напомнила, что «Северный поток — 2» является экономическим проектом, у которого есть политические аспекты. По мнению Меркель, после ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию Украина обязательно должна сохранить роль транзитера газа.

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас трубопровод закончен на 93%. В декабре минувшего года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила строительные работы, это вызвало остановку в реализации проекта.

4 июня в сената конгресса США подняли вопрос о расширении санкций в отношении «Северного потока — 2». Представители Республиканской партии, выступившие авторами данного законопроекта, считают, что строительство газопровода надо заблокировать, а санкции расширить в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы».