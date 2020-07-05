Адвокат Ефремова назвал «полнейшим бредом» теории юриста семьи погибшего Захарова

Москва, 5 июня. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев обвинил защитника семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова в том, что он «морочит людям голову и несет бред с утра до вечера».

Такую реакцию Пашаева вызвали слова Александра Добровинского о том, что следы ДНК Ефремова на подушке безопасности машины доказывают, что именно актер сидел за рулем в момент автокатастрофы. Юрист подчеркнул, что его подзащитный не отрицал этот факт, а также пояснил, что эти данные следствия не имеют никакой связи с тем, что Ефремов не признает свою вину в аварии.

По мнению Пашаева, заявления Добровинского являются «безграмотным толкованием».

«Что за бред несет с утра до вечера? Если у него такая фантазия — гадать, то он на этом больше заработает», — добавил адвокат актера в беседе с телеканалом 360.

Он пояснил, что отказ Ефремова признавать вину в ДТП не значит, что преступление не было совершено.

«Как может адвокат говорить — кто-то виноват или кто-то не виноват. <...> Виновность устанавливает только суд», — пояснил специалист.

Напомним, Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате тяжелейшие травмы получил Сергей Захаров, водитель фургона, который протаранил актер. 9 июня он скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ефремов по решению суда находится под домашним арестом.

Известный адвокат Сергей Жорин считает, что Пашаев может попытаться доказать, что актер якобы непричастен к смерти Захарова, и что мужчина погиб или по вине врачей, или из-за нераскрывшейся подушки безопасности или по вине некомпетентных врачей.

Внезапно изменившуюся позицию артиста в комментарии ФАН ранее жестко прокомментировал Дмитрий Губерниев.