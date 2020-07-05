Экономист спрогнозировал курсы доллара и евро к концу лета

Москва, 5 июля. Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган прогнозирует резкий скачок доллара к концу лета.

По мнению аналитика, в ближайшее время курс американской валюты может выйти на более высокие позиции. Во второй половине месяца корпорации начнут предоставлять отчеты, кроме того, эпидемиологическая ситуация в мире ухудшается из-за коронавируса.

«По этой причине, даже если индекс деловой активности в сфере услуг США покажет оптимистичную картину за июнь, <...> участники рынка начнут придавать им меньшее значение. Они будут понимать, что в июле ситуация может усугубиться», — указал эксперт в беседе с «Российской газетой».

По его прогнозам, в предстоящие недели курс доллара может подскочить до отметки в 73 рублей, а европейская валюта прибавит до 82 рублей.

Как пишет газета, не исключено, что доллар может вернуться к апрельским показателям — 77 рублей, а евро — мартовским (88 рублей).

В конце июня президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук дал прогноз курса доллара к рублю. Эксперт полагает, что американская валюта может опуститься до отметки в 60 рублей.