Американист оценил шансы Канье Уэста занять пост президента США

Москва, 5 июля. Американский рэпер Канье Уэст может быть рассмотрен в качестве кандидата в президенты США на будущих выборах, хотя прежде в истории США никогда не было потребности в подобном человеке у власти. Такое мнение выразил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Он отметил, что сегодня в США складывается сложная ситуация с предвыборной кампанией и исходом голосования. Обе партии — Республиканская и Демократическая — уже определились со своими кандидатами, однако претендентом от последней является не слишком заметный «в общественном пространстве» Джозеф Байден.

По словам Васильева, демократ к тому же «не совсем адекватный политик», и позднее это может проявиться, а если у него вдобавок возникнут возрастные проблемы со здоровьем, то его участие в гонке может оказаться для партии под большим вопросом. В этой ситуации на политической арене может появиться близкий к демократам рэпер, полагает эксперт.

«Канье Уэст как политик, близкий к демократам, исходит из того, что этот кризис может возникнуть. В Америке есть понимание экзистенциального кризиса. Вывести страну могут не политики, а если хотите, спасители, которые связаны с религиозной тематикой. У таких фигур есть шанс, чтобы их рассмотрели. Никогда в американской истории не было потребности в таких людях, никогда люди со стороны не выполняли и не въезжали в Белый дом, не становились лидерами страны, помимо традиционного политического процесса», — оценил американист шансы Уэста на президентский пост в интервью радио «Говорит Москва».

Васильев также добавил, что, согласно последним опросам, 70% американцев считают, что страна идет по неверному пути, и 24% полагают, что государство движется в правильном направлении.

Канье Уэст заявил, что собирается участвовать в выборах президента США в своем Twitter. В серьезность намерений рэпера поверили не все: канал ABC News в своем материале допустил, что заявление исполнителя может быть связано с желанием прорекламировать новый альбом God’s Country и трек из него Wash Us in the Blood, который вышел на этой неделе. Словам певца поверили и не все поклонники.

В то же время Уэст нашел поддержку в лице американского бизнесмена, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, который заявил, что полностью поддерживает рэпера, передает телеканал «360».