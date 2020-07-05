Спрыгнувшую с балкона в Таиланде россиянку подозревают в убийстве малолетней дочери

Бангкок, 5 июля. Полиция Таиланда задержала в Паттайе россиянку по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери, сообщили местные СМИ.

Женщина выпрыгнула с балкона третьего этажа в районе Наклыа. Она получила незначительные травмы. Правоохранители установили личность подозреваемой, ею оказалась 33-летняя Анна.

По словам женщины, муж жестоко обращался с ней и дочерью. Однако владелец дома заявил, что россиянка жила с ребенком одна.

В квартире россиянки был беспорядок, в ванной комнате находился мертвый ребенок. По предварительным данным, малышку сильно избили. В гостиной полиция нашла два свертка, предположительно, с наркотиками.

Сейчас женщину доставили в больницу, она находится под наблюдением. Ей предстоит сдать тест на наличие наркотиков в крови.