Шерин объяснил, почему США не позволят Украине развивать флот в Одессе

США вряд ли позволят президенту Украины Владимиру Зеленскому развивать флот в Одессе, а собственных средств на строительство «военно-морской столицы» у Киева после разрыва отношений с Россией нет. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее Зеленский заявил о желании сделать из Одессы «не просто морскую столицу Украины, а мозговой центр на воде». Он добавил, что в ближайшее время Украина получит для своего флота несколько кораблей и катеров от международных партнеров.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил инициативу президента Украины.

«Он может строить различные планы, это нормально. Самое главное — их воплощать. Это можно сделать только самостоятельно, когда у Украины не будет «старших товарищей» в лице представителей спецслужб США и когда Зеленский перестанет перед американскими политиками по телефону оправдываться», — сказал Александр Шерин в комментарии ФАН.

Зеленский заявил, что сделает военно-морской флот Украины «примером мощи и современности». Шерин, в свою очередь, напомнил о состоянии ВМСУ.

«Была подводная лодка одна-единственная у подводного флота Украины в Черном море, когда был Крым в составе Украины. Там были какие-то проблемы с аккумуляторными батареями: они не знают, как их зарядить, а теперь у них и подводной лодки нет. Вся мощь украинского флота была в одной подводной лодке, которая не плавала. А по надводному флоту суда можно по пальцам пересчитать, и сегодня просто финансово у Украины нет возможности спускать новые корабли», — сказал Александр Шерин.

США же вряд ли будут помогать своим киевским партнерам в реализации замысла с Одессой, считает парламентарий. Он напомнил, что до разрыва отношений между Киевом и Москвой именно Россия была основным заказчиком украинского ВПК.