Шерин объяснил, почему США не позволят Украине развивать флот в Одессе

США вряд ли позволят президенту Украины Владимиру Зеленскому развивать флот в Одессе, а собственных средств на строительство «военно-морской столицы» у Киева после разрыва отношений с Россией нет. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей.
Ранее Зеленский заявил о желании сделать из Одессы «не просто морскую столицу Украины, а мозговой центр на воде». Он добавил, что в ближайшее время Украина получит для своего флота несколько кораблей и катеров от международных партнеров.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил инициативу президента Украины.
«Он может строить различные планы, это нормально. Самое главное — их воплощать. Это можно сделать только самостоятельно, когда у Украины не будет «старших товарищей» в лице представителей спецслужб США и когда Зеленский перестанет перед американскими политиками по телефону оправдываться», — сказал Александр Шерин в комментарии ФАН.
Зеленский заявил, что сделает военно-морской флот Украины «примером мощи и современности». Шерин, в свою очередь, напомнил о состоянии ВМСУ.
«Была подводная лодка одна-единственная у подводного флота Украины в Черном море, когда был Крым в составе Украины. Там были какие-то проблемы с аккумуляторными батареями: они не знают, как их зарядить, а теперь у них и подводной лодки нет. Вся мощь украинского флота была в одной подводной лодке, которая не плавала. А по надводному флоту суда можно по пальцам пересчитать, и сегодня просто финансово у Украины нет возможности спускать новые корабли», — сказал Александр Шерин.
США же вряд ли будут помогать своим киевским партнерам в реализации замысла с Одессой, считает парламентарий. Он напомнил, что до разрыва отношений между Киевом и Москвой именно Россия была основным заказчиком украинского ВПК.
«Чтобы каким-то образом Украина могла усиливать свою военно-морскую мощь, ей необходимо будет работать с Россией. <...> Основные заказы и доходы Украина получала от торговли с Россией. А теперь на российские предприятия идут заказы, и явно никто не собирается отказывать в них нашим заводам и передавать их Украине. Тем более, Украине никто не позволит этого в США. Американцам нужно расширять свой рынок сбыта вооружений, поэтому они весь устаревший хлам будут продавать украинской армии. На этом фоне каким образом он (Зеленский. — Прим. ред.) попытается сделать из Одессы мозговой центр? Для этого надо в Николаеве восстановить судостроительные верфи, которые практически уничтожены. Это можно сделать, если будут деньги, а деньги были от торговли с Россией. Так что я не знаю, на какие шиши, — извините, — на какие деньги Украина собирается делать из Одессы военный и интеллектуальный центр», — резюмировал Александр Шерин.