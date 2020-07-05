Донбасс сегодня: армия ДНР наказала противника, ВСУ «объявили» скрытую войну ОБСЕ

Донбасс, 5 июля. Защитники Донецка уничтожают огневые точки противника. Командование силовой операции Киева противодействует ОБСЕ. В ЛНР отчитались о получении новых трофеев от ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Армия ДНР уничтожила огневую точку десантников ВСУ

В Донецкой Народной Республике минувшие сутки прошли спокойно, чего не было уже длительное время. В Луганской Народной Республике зафиксирован один обстрел в направлении Голубовского из 120-мм минометов.

Между тем, как сообщают в управлении Народной милиции ДНР, защитники республики наказали украинских силовиков за обстрел Донецка, осуществленный 3 июля. Два дня назад силовики 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины обстреляли район «Вольво-центра» в столице ДНР.

Защитники республики ответным огнем подавили огневую точку противника, в результате чего двое военных ВСУ ранены, один погиб. Кроме того, республиканские силы уничтожили украинский беспилотник, с помощью которого противник корректировал огонь по населенному пункту.

Киев выдавливает ОБСЕ из зоны конфликта

Подтверждением тому служит информация, предоставленная донецким управлением Народной милиции. Согласно озвученным данным, командующий силовой операцией Киева Владимир Кравченко не очень доволен работой восточной группировки украинских войск по противодействию ОБСЕ. Командование армейских бригад оперативно-тактической группировки «Восток» получило разрешение ограничивать передвижение иностранных патрулей в зоне конфликта.

В Красногоровке, к юго-западу от Донецка, недавно случился инцидент, в ходе которого военнослужащие 79-й одшб ВСУ не пропустили иностранных наблюдателей. При этом, как уточняют в Народной милиции ДНР, десантники угрожали иностранцам оружием. Аналогичный инцидент произошел и на блокпосте Нацгвардии в населенном пункте Керамик Донецкой области. Командир 79-й бригады поощрил силовиков за противодействие наблюдателям.

Солдат ВСУ наградят за противодействие ОБСЕ

Поощрят за препятствование деятельности иностранной миссии и военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады, сообщают в оборонном ведомстве ЛНР. Комбриг подразделения Валерий Гудзь поставил задачу расчетам ПВО на уничтожение иностранных беспилотников. Особо отличившихся силовиков ждут денежные премии. А за уничтожение тяжелых беспилотников вертолетного типа «Камкоптер С-100» украинских военнослужащих будут представлять к государственным наградам, утверждают в Народной милиции ЛНР.

Защитники ЛНР перехватили украинский беспилотник

Подтверждением масштабной кампании украинских войск против ОБСЕ служит и следующая информация управления Народной милиции ЛНР. Два дня назад защитники республики принудительно посадили беспилотник 25-й воздушно-десантной бригады противника. Во время обнаружения вражеского аппарата он занимался слежением за иностранными патрулями.

В настоящее время эксперты изучают материалы с накопителя беспилотника, а сам аппарат после небольшого ремонта пополнит парк трофейной техники военных ЛНР.