Долина возмутила россиян заявлением о своем «уникальном праве» нарушать ПДД

Москва, 5 июля. Лариса Долина возмутила россиян заявлением о «специальном документе», позволяющем ей в исключительных случаях нарушать ПДД. Фрагмент со скандальным высказыванием знаменитости в своем Telegram-канале опубликовал блогер Anton S.

Певица еще в 2010 году в программе «Сто вопросов к взрослому» рассказала, что ее водитель может пренебречь правилами «по очень острой необходимости». Например, когда везет ее в аэропорт или на вокзал, поскольку самолеты и поезда не ждут, или если нужно успеть куда-то на новогодние праздники.

«Они не имеют права останавливать мою машину вообще», — заявила звезда, говоря о своем «уникальном праве».

По словам Долиной, номер ее машины «знают все работники ГАИ», поэтому даже если они фиксируют за автомобилем нарушение, то не штрафуют его. Вместе с тем певица уверяла, что, несмотря на привилегии, всегда считала важным соблюдать ПДД и просила об этом своего водителя.

«Если очень сильно нарушил мой водитель, то мы очень сильно извиняемся. Но нас не штрафуют за это», — сообщила она.

Блогер, который разместил у себя откровенное интервью артистки, прокомментировал ее слова.

«Интересно, у всех звезд есть такой документ? То есть если она опаздывает, потому что не успевает, ей можно нарушать правила? Причем безнаказанно? Так еще на умных щах эту дичь пропагандирует детям», — написал он.

Видео десятилетней давности с участием певицы блогер вспомнил своевременно, когда громкое ДТП произошло с другим представителем отечественного шоу-бизнеса — актером Михаилом Ефремовым. Для звезды российского кино пренебрежение правилами дорожного движения уже обернулось аварией со смертельным исходом и угрозой лишения свободы на срок до 12 лет.